Kreis Mettmann : Migrationsdienst sendet gute Wünsche per Video

Mettmann Im Kreis Mettmann lebende Christen unterschiedlicher Konfessionen aus Griechenland, Togo, Polen und Syrien erzählen darin von ihren heimischen Advents- und Weihnachtsritualen.

Sie alle leben seit wenigen Jahren oder auch schon seit Jahrzehnten im Kreis Mettmann. Gerade im Advent und an Weihnachten suchen und spüren die Menschen die Verbindung mit ihren Familien, mit der Heimat und mit Gott. Eine griechische Familie pflegt auch in Deutschland die Weihnachtstraditionen ihres Herkunftslandes: Stavroula, die seit 42 Jahren in Deutschland lebt, backt das typisch griechische Weihnachtsgebäck, Kourabiedes, und erzählt, wie in Griechenland Weihnachten gefeiert wird.

Die togolesische Sängerin Viky berichtet in ihrem Beitrag: „Bei uns in Togo wird Weihnachten ganz individuell gefeiert. In meiner Familie wird viel gesungen. Das Lied, das ich im Video singe, hat eine große Bedeutung. Es drückt den Dank an Gott für das Jahr aus, aber es wird auch für die Kranken gebetet. Das ist gerade in dieser Zeit sehr wichtig.“