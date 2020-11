Weeze : Winterschlaf und keine leichte Zeit für das Royal Air Force Museum

Weeze Es sind schwere Zeiten für alle Kulturstätten. Ab März 2021 hoffen die Ehrenamtlichen des Museums auf eine bessere Saison als 2020. Große Einbrüche bei den Besucherzahlen.

Während in normalen Jahren über 3000 Besucher das Museum besuchen, waren es in dieser Saison lediglich knapp über 800. Diese geringe Besucherzahl bedeutet einen schmerzlichen finanziellen Verlust, da die Fixkosten wie Heizung oder Versicherung weiterlaufen, so Heinz Willi Knechten, Vorsitzender des Museumsvereins. „Normalerweise bekommen wir regelmäßig Busladungen mit Besuchern aus Belgien, die am Niederrhein Touren machen und vorher zum Beispiel im Kernwasserwunderland waren“, erzählt er. Als im März jedoch der erste Lockdown kam, machten die sechs vorangemeldeten Busse alle einen Rückzieher. „Das sind jeweils 50 Leute, die alle fünf Euro für eine Führung bezahlt hätten.“