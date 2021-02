Ideen, um gut durch den Lockdown zu kommen : Kulinarisches und Fitness für Körper und Geist im Homeoffice

Kochen mit Dennis vom Café Binnenheide ist ein Element der Reihe „Immer wieder mittwochs“. Foto: Tim Ophey

Gelderland Zumba, Zauberer und gesunde Gerichte, Dennis van den Berg vom Café Binnenheide hat sich einiges einfallen lassen, damit es den Menschen am Rechner zu Hause besser geht. Er bietet Wellness-Lifestreams.

Von Bianca Mokwa

Einmal in der Woche steigt Dennis van den Berg in sein Zumba-Outfit. Der Pächter des Cafés Binnenheide in Winnekendonk will dann aber nicht für sich alleine etwas für seinen Körper tun, sondern viele animieren, mitzumachen. „Immer wieder mittwochs“ lautet sein Angebot. Per Livestream möchte er Menschen im Homeoffice eine gesunde Abwechslung bieten zum stundenlangen Sitzen vor dem Rechner. Eine Firma hat das Angebot bereits für seine 1700 Mitarbeiter gebucht. Das Ganze laufe unter dem Thema Gesundheitsmanagement, erklärt van den Berg.

Einmal in der Woche, immer mittwochs, gibt es eine 20-minütige Einheit. Auf dem Programm stehen neben Zumba „on the chair“ (also mit Bürostuhl) auch noch Yoga und Kocheinheiten. Für den gesunden Start in den Tag lernen die Teilnehmer, wie sie Power Smoothies selber herstellen oder ein ayurvedisches Mittagessen zubereiten. Sein Wissen bringe er aus der Zeit mit, als er stellvertretend ein Spa geleitet habe, erzählt van den Berg.

Als weitere Einheiten gibt es einen kulturellen Ausflug in die Welt der Musik, Mental Coaching und Zauberei. Der Zauberer läuft unter der Überschrift „kultureller Ausflug in die Welt der Verwunderung“. Für die seelische Gesundheit sei es gut, einmal in eine andere Welt abzutauchen, erklärt van den Berg, warum auch der Zauberer Platz im Wellness-Programm für Homeoffice-Geplagte gefunden hat.

Außerdem sieht er noch den sozialen Aspekt des Ganzen. Die 20 Minuten pro Woche könne man mit der gesamten Familie teilen, wenn man ohnehin zu Hause ist. Ob Zumba oder Zauberer, davon habe jeder etwas.