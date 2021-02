TG Neuss : Gesunde Rezepte zum Nachkochen

in Zusammenarbeit mit dem Holiday Inn Neuss-Düsseldorf gibt die Turngemeinde auf ihrer Webseite jetzt wöchentlich Tipps für eine ausgewogene Ernährung.

Ein Rohkostsalat mit Hähnchenbrust, gebratenen Pilzen, Kapern, Sardellen und Kräuter-Senfdressing? Oder lieber eine marinierte Thymianpoularde mit Zitronegrass-Kokosschaum und Gemüse-Couscous? Oder wie wäre es stattdessen mit einer Lachsschnitte mit Pumpernickel-Meerrettich-Topping, Rote Beete, Apfel und Kartoffel? Das Motto der Turngemeinde auf ihrer Homepage „Die TG Neuss bietet für jeden Geschmack das passende Angebot ...“ ist mittlerweile durchaus wörtlich zu nehmen. Denn in Zusammenarbeit mit dem Holiday Inn Neuss-Düsseldorf gibt es jetzt wöchentlich Tipps für eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Mit einem Klick auf die Bilder der Gerichte gelangen Freunde kulinarischer Leckerbissen unter https://tg-neuss.de/ernaehrungsberatung/ direkt zu den Rezepten. Nachkochen dringend erwünscht! Darüber hinaus teilt Geschäftsführer Klaus Ehren mit, „dass unser Fitness-Angebot seit Februar grundsätzlich nur noch für Mitglieder abrufbar ist.“ Er fügt jedoch an: „Zwei Stunden pro Woche werden weiterhin für alle Sportbegeisterten offen angeboten.“ Auch bestehe die Möglichkeit, einen oder mehrere Kurse einzeln zu buchen. Weiterhin zum kostenfreien Programm der TG Neuss zählen die „aktive Pause im HomeOffice“ mit Stretching sowie die bereits in den vergangenen Wochen erstellen Online-Trainingseinheiten auf YouTube. -sit