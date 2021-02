Wohnanlage im Neubaugebiet Gromansfeld : „Haus 1“ in Aldekerk ist bald bezugsfertig

ALDEKERK Neue Idee für das Wohnen im Alter: Das Gemeinschaftsprojekt der Volksbank an der Niers mit dem Caritasverband Geldern-Kevelaer und der Voba-Wohnbau sieht barrierearmes Wohnen mit einem so genannten Quartierskonzept vor.

Die Wohnanlage im Neubaugebiet Gromansfeld nimmt Form an: Das Gemeinschaftsprojekt der Volksbank an der Niers mit dem Caritasverband Geldern-Kevelaer und der Voba-Wohnbau sieht barrierearmes Wohnen mit einem so genannten Quartierskonzept vor. Das erste Gebäude „Haus 1“ befindet sich kurz vor der Fertigstellung. „Ab April werden die ersten Wohneinheiten für die Mieterinnen und Mieter bezugsfertig sein“, sagt Marina Engelbergs von der Voba-Immobilien eG.

Bei einer gemeinsamen Begehung des Gebäudes wurden die entstandenen Räumlichkeiten für das Wohnangebot bereits in Augenschein genommen. Das Besondere an diesem Komplex: Neben den Wohneinheiten wird es im Gebäude unter anderem einen Gemeinschaftsraum geben sowie ein Büro für das Quartiersmanagement als zentrale Anlaufstelle für die Bewohner. Sabrina Klink wird sich als Quartiersmanagerin um die Anliegen der Mieter kümmern und für Gemeinschaftsleben sorgen.

Im Mittelpunkt des Quartierskonzepts des Caritasverbands Geldern-Kevelaer für die Wohnanlage im Gromansfeld stehen die Förderung des nachbarschaftlichen Miteinanders, Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement sowie die Vermittlung von Beratung in allen Lebenslagen durch Vernetzung. „Teil des Konzeptes der Caritas sind unter anderem verschiedene Freizeit-, Kultur-, Bildungs- und Beratungsangebote, die eng an den Bedürfnissen der Bewohner ausgerichtet werden“, führt Sabrina Klink aus. Gleichzeitig übernimmt der Caritasverband die Hausverwaltung der Wohnanlage. Das Angebot komme gut an. „Gut die Hälfte der in Haus 1 zur Verfügung stehenden 21 Wohnungen sind bereits reserviert“, berichtet Marina Engelbergs von der Voba-Immobilien eG, die die Erstvermietung für die Wohneinheiten übernimmt.