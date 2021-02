Fernstraße am Niederrhein : A 40 wird Richtung Venlo gesperrt

Wegen Fahrbahnreparaturen auf niederländischer Seite geht in der Nacht zu Donnerstag auf der A 40 in Richtung Venlo nichts mehr. Foto: dpa/Martin Schutt

Straelen Autofahrer, die in der Nacht zu Donnerstag auf der Autobahn 40 vom Niederrhein in die Niederlande fahren wollen, müssen einen Umweg in Kauf nehmen. Denn die Fernstraße wird für eine kurze Zeit gesperrt.

