Karneval fällt aus : Rathäuser Rosenmontag erreichbar

Karneval fällt dieses Jahr coronabedingt aus, deshalb bleiben die Rathäuser im Gelderland geöffnet. Foto: dpa/Michael Reichel

Gelderland Die Mitarbeiter der Städte und Gemeinden werden in diesem Jahr auch an den Karnevalstagen arbeiten. Bürger können zu den normalen Öffnungszeiten Termine vereinbaren.

Jecken werden die Karnevalstage in diesem Jahr ohne richtigen Karneval verbringen müssen: Gemeinsames Schunkeln, Sektfrühstück an Altweiber und Umzüge am Rosenmontag – all das ist für diese Session abgesagt. Darauf haben auch die Städte und Kommunen im Gelderland reagiert und die Karnevalstage für ihre Mitarbeiter zu ganz normalen Arbeitstagen erklärt.

„Wir haben uns schon Ende des vergangenen Jahres mit den Personalverantwortlichen aus dem Kreis Kleve getroffen und uns abgesprochen, wie wir mit den Karnevalstagen umgehen sollen, damit wir eine einheitliche Entscheidung treffen können. Im Januar wurde auch auf der Bürgermeisterebene im Kreis entschieden, dass der Rosenmontag in diesem Jahr kein dienstfreier Tag sein soll“, sagte etwa Werner Barz. Er ist als Fachbereichsleiter in Kevelaer unter anderem für den Bereich Personal zuständig. Weil an den Brauchtumstagen nun kein Brauchtum stattfinden könne, falle die Begründung für einen geänderten Dienstbetrieb weg. Darum werde in diesem Jahr sowohl an Altweiber als auch am Rosenmontag normal gearbeitet – nicht nur in Kevelaer, sondern auch in Geldern, Issum, Wachtendonk, Kerken und Weeze.In Straelen wurde zusätzlich bereits der Kleinkarnevalsmontag, der dort traditionell einen Montag vor dem Rosenmontag gefeiert wird, von der Stadt zu einem normalen Arbeitstag erklärt. Ein Ausgleich in Form von anderen freien Tagen erfolgt in den Städten und Gemeinden nicht.

„Zuletzt haben die Bürger und Bürgerinnen mit starken Einschränkungen leben müssen und haben sich sehr geduldig mit uns gezeigt, worüber wir sehr dankbar sind. Die Intention ist es, ihnen nun an den Karnevalsfeiertagen, an denen wir sonst aufgrund von Feierlichkeiten das Rathaus geschlossen hätten, entgegenzukommen und ihnen an den Karnevalstagen, an denen das Rathaus sonst nur eingeschränkt verfügbar gewesen wäre, die Möglichkeit zu geben, einen Termin mit uns zu vereinbaren“, teilte Marie-Christin Bauer aus dem Fachbereich „Personal und Organisation“ der Gemeinde Weeze mit. Die Mitarbeiter der Städte und Gemeinden im Gelderland werden in diesem Jahr also auch an den Karnevalstagen während der üblichen Öffnungszeiten erreichbar sein. Eine Einschränkung bei der Terminvergabe gibt es nicht – bis auf die aktuell in den Rathäusern und den anderen Bereichen der Verwaltung geltenden Corona-Maßnahmen. Termine müssen vorab telefonisch oder online vereinbart werden.

(mcv/bimo)