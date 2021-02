Es fährt kein Zug nach nirgendwo : Bahnhof Nieukerk im Winterschlaf

Bahnhof Nieukerk im Schnee. Foto: Günter Tanzhaus Foto: Günter Tanzhaus

Nieukerk Schnee und Sonnenschein ließen RP-Leser H.-Günter Tanzhaus am Dienstag auf Motivsuche gehen. So entstand das eindrucksvolle Foto vom Bahnhof in Nieukerk.

„Das Unberührte dieser Anlage im Winterschlaf war schon recht eigenartig. Interessant war auch der Unterschied in der Verkehrslage zwischen der Straße im Ort und den Schienen.

Ich kenne noch Aussagen wie: ,Wenn du wegen Schnee nicht Auto fahren kannst, dann nimm den Zug.‘ Das ist aber schon länger her“, schreibt Tanzhaus.