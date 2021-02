Straße gesperrt, Haushalte ohne Trinkwasser : Wasserrohrbruch auf der Weseler Straße in Issum

Wasserrohrbruch auf der Weseler Straße in Issum

Wegen eines Rohrbruchs auf der Weseler Straße in Issum ist ein Teil der Straße Mittwoch auf jeden Fall gesperrt, einige Häuser haben keine Frischwasserversorgung während der Reparaturarbeiten. Außerdem wurde die Bushaltestelle Am Tapp verlegt. Foto: Bianca Mokwa

Issum Die extreme Kälte führte zu einem Defekt. Die Arbeiten laufen und sollen am Donnerstag abgeschlossen sein. Ein Teil der Weseler Straße ist nicht passierbar.

Aufgrund eines Wasserrohrbruchs ist eine Vollsperrung der Weseler Straße in Höhe der St.- Nikolaus-Schule erforderlich. Die Zufahrten zu den Straßen Am Tapp und Kullenweg sind nicht betroffen. Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich am Donnerstag, 11.Februar, abgeschlossen sein.