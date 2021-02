Verein Agrobusiness Niederrhein : So klappt es mit der Suche nach Azubis

So klappt es mit der Suche nach Azubis

Für das Video auf der neuen Seite besuchte Schüler Felix Hammans Andreas Pellens auf seinem Betrieb in Pont. Er fragte ihn, was es attraktiv macht, bei ihm zu arbeiten. Foto: Agrobusiness Niederrhein

Niederrhein Studenten des Studiengangs Marketing der Fontys University of Applied Sciences aus Venlo haben für Unternehmen die Internetpräsenzen untersucht. Auf Basis der Ergebnisse wurde eine spezielle Homepage erstellt.

Wer Auszubildende sucht, sollte heutzutage gut im Internet zu finden sein. Das gilt auch für den Gartenbau am Niederrhein, wo vorwiegend kleine und mittelständische Unternehmen tätig sind. „Für sie ist es besonders wichtig, sich mit ihren Vorzügen und Vorteilen des kleinen Unternehmens adäquat zu präsentieren. Die Entscheidung ob eine Bewerbung auf eine Stelle überhaupt verschickt wird oder nicht, wird maßgeblich über die Präsenz im Internet bestimmt“, weiß Anke Schirocki, Geschäftsführerin von Agrobusiness Niederrhein. Wie attraktiv präsentieren sich Unternehmen am Niederrhein gegenüber potenziellen Arbeitnehmern? Das war die Frage, die Studenten des Studiengangs Marketing der Fontys University of Applied Sciences aus Venlo für Unternehmen des Vereins Agrobusiness Niederrhein untersucht haben. Auf Basis der Ergebnisse wurde die Internetseite www.mitarbeitergewinnung.agrobusiness-niederrhein.de erstellt.