Tipps von PR-Beraterin Marion Holbeck : Unternehmen sollen Corona-Zeit nutzen

Geldern Marion Holbeck ermutigt dazu, sich gerade jetzt zielgerecht für die Zukunft aufzustellen. Was sind die Stärken und Schwächen einer Firma, und wie soll sie sich ihren Kunden präsentieren?

Marion Holbeck ermutigt dazu, die Zeit zu nutzen, um sich für die Zukunft neu oder besser aufzustellen. Sie erstellt Marketing- und PR-Konzepte und geht mit gutem Beispiel voran. Auch ihre Internetseite bekam in der Corona-Zeit einen neuen Anstrich. Es sei die Gelegenheit, sich auf seine Kernkompetenzen zu besinnen und noch trennschärfer zu formulieren, was das Unternehmen ausmacht und von Konkurrenten auf dem Markt unterscheidet. Seit 2004 verfolgt Marion Holbeck das Ziel, unter dem Namen „Mariland“ Unternehmen ein Profil zu geben.

Oft möchten Unternehmen etwas verändern oder sich nach außen präsentieren, die Frage ist: Wo geht die Reise hin? Gerade bei Unternehmen, die schon seit mehreren Generationen am Start sind, sei es so selbstverständlich, dass in einem bestimmten Genre erfolgreich gearbeitet werde, dass sich nie darüber Gedanken gemacht wurde, das in Wort und Bild zu fassen. Darin sieht Holbeck ihre Aufgabe. Denn: „Jedes Unternehmen hat eine Geschichte“, die versuche sie zu transportieren, damit das Unternehmen von Kunden auch weit über die normale Mund-zu-Mund-Propaganda gefunden werde. In Zeiten von Internet ein Ansinnen, das Sinn macht.