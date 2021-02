Kostenpflichtiger Inhalt: Seit Februar im Amt : So stellt die neue Schulleiterin das Gymnasium Straelen für die Zukunft auf

Kerstin Schneider an ihrem Arbeitsplatz im Gymnasium Straelen. Foto: Schule

Straelen Kerstin Schneider ist seit dem 1. Februar offiziell im Amt. Sie kennt die Schule aber schon seit fünf Jahren als stellvertretende Leiterin. Die Ausstattung in dem Gebäude an der Fontanestraße begeisterte sie von Anfang an.