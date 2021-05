Neuer Bäcker an der Weseler Straße : Schollin eröffnet erstes Backhaus in Geldern

Die Bäckerei Schollin eröffnet ihre erste Filiale in Geldern an der Weseler Straße (alte Polizei). Foto: Schollin

Geldern Seit 1853 ist die Bäckerei am Niederrhein und in weiten Teilen des Ruhrgebiets vertreten. Am Donnerstag eröffnet die erste Filiale in Geldern. Ein Teil der Backwaren wird im Holzofen zubereitet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Weber

Ein neuer Bäcker ist in der Stadt: Am Donnerstag eröffnet das 200 Quadratmeter große Backhaus Schollin an der Weseler Straße 2 (alte Polizei). Es ist die 60. Filiale der familiengeführten Bäckerei, die seit 1853 am Niederrhein und in weiten Teilen des Ruhrgebiets vertreten ist – die erste in Geldern.

Das Backhaus hat innen mehr als 40 und im Außenbereich etwa 20 Sitzplätze zu bieten, außerdem 16 Parkplätze. „Bei uns werden Brote noch von Hand aufgemacht und Kuchen und Teilchen von Hand hergestellt und verziert“, so die Sprecherin des Unternehmens, Judith Winkler. Besonders stolz sei man auf die hohe Qualität der Brote und Brötchen. „Hierbei setzen wir natürlich auf Klassiker, die sich bei unseren Kunden bewährt haben, wie zum Beispiel das 1853 oder unser Lipper Landbrot. Wir sind aber auch Produkttrends und -innovationen gegenüber aufgeschlossen.“