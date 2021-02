Kassenärztliche Vereinigung mahnt zur Vorsicht : Impftermine: Warnung vor Betrügern

In den Zentren haben die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen, Anlass, um noch einmal vor Betrügern zu warnen (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Pleul

Niederrhein Die Kassenärztliche Vereinigung rät zur Vorsicht. Betrüger versuchen offenbar Daten zu ergaunern. In Weeze versuchte eine Frau ebenfalls, mit angeblicher Beratung zu Impfterminen ins Haus zu kommen.

Gerade hat das Impfzentrum in Kalkar seine Arbeit aufgenommen. Das ist für die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein der Anlass, noch einmal vor einer Betrugsmasche rund um die Impf-Terminvergabe zu warnen. So wurden Bürgern per Brief mehrere Hausärzte in der Nähe ihres Wohnortes genannt, bei denen sie sich angeblich gegen das Coronavirus impfen lassen könnten. Die Bürger sollten in diesem Zuge auch ihre Kreditkartendaten nennen. Der Absender dieser Briefe wird gerade ermittelt.

Die KV stellt klar: Eine Impfung gegen das Coronavirus in Nordrhein-Westfalen ist ausschließlich in den Impfzentren möglich. Es würden zudem im Moment nur Bürger geimpft, die 80 Jahre oder älter sind und einen Termin vereinbart haben. Eine Impfung in den Praxen der niedergelassenen Ärzte finde im Moment noch nicht statt. Man solle die Schreiben ignorieren und auf gar keinen Fall sensible persönliche Daten weitergeben.

Glücklicherweise sei diese Masche am Niederrhein noch nicht aufgefallen, so ein Sprecher der KV auf Anfrage der Redaktion. Im benachbarten Westfalen dagegen habe es mehrere Fälle gegeben. Die Menschen sollten also vorsichtig sein.