Hotspot in NRW : Der Niederrhein versinkt im Schnee

Foto: Markus van Offern (mvo) 10 Bilder Rodeln und Straßenräumen - Heftiger Schneefall im Kreis Kleve

Kleverland Seit zehn Jahren gab es nicht mehr so viel Schnee auf einmal in der Region; der Niederrhein wird von den Wetterdiensten aktuell als „Schnee-Hotspot“ betrachtet. Erste Unfälle, Züge fallen aus, Busse bleiben in Depots.

Wer nicht unbedingt muss, bleibt an diesem Vormittag zu Hause. Seit Samstagabend schneit es ohne Unterbrechung, winzige Flocken, die als Pulverschnee in Gärten, auf Straßen und Wegen liegenbleiben. Seit Heiligabend 2010, sagt der Klever Wetterexperte Hubert Reyers, hat’s so heftig nicht mehr geschneit, und alles spricht dafür, dass die Wetterlage sich in den kommenden Tagen auch nicht grundsätzlich ändern wird. „Der scharfe Frost kommt erst noch“, ist der Hobby-Metereologe überzeugt. Der frische Ostwind lässt die Temperatur dabei gefühlt noch sinken.

„Hotspots sind der Niederrhein, das Münsterland, Ostwestfalen, das nördliche Thüringen, das südöstliche Niedersachsen und das südliche Sachsen-Anhalt“, sagte Meteorologe Simon Trippler vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Sonntagmorgen.

🚒#Einsatzbereit mit ❄❄ #Schneeketten. ❄❄ 📢 Wir sagen: 'Wir sind einsatzbereit, bleibt Ihr für uns Zuhause".... Posted by Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau on Saturday, February 6, 2021

Für jeden, der doch raus muss, bringt die hierzulande fast unbekannte Wetterlage erhebliche Unbequemlichkeiten oder sogar Gefahren mit sich. Die Züge des Niersexpress sind am Morgen ausgefallen, die Nordwestbahn teilt „wetterbedingte Störungen“ mit. Auch ein Schienenersatzverkehr, bei anderen Problemen auf der Strecke stets die Alternative, könne nicht angeboten werde. Kein Wunder, denn die Busse kamen am Morgen hier und da nicht einmal aus den Depots heraus. NIAG und Look haben sich am Sonntagvormittag entschlossen, den Busverkehr im kompletten Verkehrsgebiet aufgrund des Schnees bis auf Weiteres einzustellen. „Schnee und glatte Straßen machen eine sichere Fahrt am Niederrhein unmöglich“, heißt es in einer Mitteilung. An einzelnen Standorten hätten die Fahrzeuge bei Schichtbeginn am frühen Sonntagmorgen wegen der überfrierenden Nässe nicht einmal ihre Garagen verlassen können. Die Fahrgäste werden um Verständnis gebeten.

Bereits am Vortag hatten die Freiwilligen Feuerwehren im Kreis die Bürger ermahnt, möglichst zu Hause zu bleiben. Die Wehr aus Bedburg-Hau postete Fotos mit Einsatzfahrzeugen in Schneeketten – wahrlich kein gewohntes Bild. Und es wurde daran erinnert, nicht über Hydranten zu parken und sie zugänglich zu lassen, damit im Fall von Bränden, die aus technischen Ursachen auch und gerade bei Schneemassen ausbrechen können, immer genügend Löschwasser zugänglich bleibt.