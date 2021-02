Kriminalität am Niederrhein : Bundespolizei stellt bei Kontrolle in Wachtendonk 22.000 Euro sicher

Wachtendonk Viel Geld hatte ein 51-jähriger Lette dabei, den eine zivile Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei am Sonntag um 19 Uhr auf der A 40 an der Anschlussstelle Wachtendonk überprüfte. Der Mann war über den ehemaligen Grenzübergang Straelen-Autobahn in einem VW Phaeton mit lettischer Zulassung aus den Niederlanden eingereist.

Wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte, verneinte der Reisende die Frage nach verbotenen Gegenstände oder Bargeld von mehr als 10.000 Euro und zeigte den Beamten unaufgefordert 670 Euro in seiner Geldbörse vor. Weiteres Geld habe er nicht dabei. Als Reisegrund gab der Mann den Besuch eines Freundes in Amsterdam an. Eine Adresse konnte der Lette jedoch nicht nennen. Im Rahmen der weiteren Kontrolle fanden die Beamten in einem Rucksack unter mehreren Kleidungsstücken in einer Kulturtasche insgesamt 22.680 Euro. Die Polizei stellte das Geld sicher. Der Mann wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht und anschließend dem Zollfahndungsamt Essen zur Übernahme weiterer Ermittlungen übergeben.