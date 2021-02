Im Fernverkehr : Bahn verkauft ab 2022 keine Papier-Fahrkarten mehr im Zug

Nach Bahn-Angaben wurden in den vergangenen Jahren weniger als ein Prozent der Fahrkarten im Zug verkauft. (Archivbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Berlin Kunden der Deutschen Bahn können vom nächstem Jahr an keine Papier-Fahrkarten mehr in Fernzügen kaufen. Stattdessen gibt es eine Erweiterung beim Online-Ticket. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft kritisiert die Entscheidung.

Die Möglichkeit falle am 1. Januar 2022 weg, wie das Unternehmen am Dienstag bestätigte. Stattdessen könnten Reisende von April 2021 an noch bis zehn Minuten nach Abfahrt eine digitale Fahrkarte über die App oder die Bahn-Website buchen. Dabei werde kein Bordzuschlag fällig.