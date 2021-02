Schnee-Chaos im Kleverland : Müll bleibt liegen – Bahnen fallen auch Mittwoch aus

Die verschneite Kreuzung Linde.

Kleverland Der heftige Wintereinbruch hat auch am Mittwoch Konsequenzen im Kleverland. Während die Müllabfuhr in einigen Kommunen nicht mehr durchkommt, steht die Nordwestbahn mindestens bis zum Mittag still. Ein Überblick.

(RP) Auch Tage nach dem heftigen Wintereinbruch läuft es nicht normal auf den Straßen und Schienen im Kleverland. Schon am Dienstag war klar, dass Schnee und Eis am Mittwoch weiter zu Einschränkungen führt. Ein Überblick.

Ausfälle bei Bussen und der Nordwestbahn Nicht nur das Autofahren auf den Straßen des Kreises ist durch die Schneemassen derzeit sehr schwierig, auch die Busse fahren nicht und die Züge ebenso wenig. Die Strecke Kleve-Düsseldorf war am Dienstag noch nicht geräumt, wann der Niersexpress wieder Fahrgäste aufnehmen kann, ist unsicher. Dienstagabend teilte die Nordwestbahn mit, dass die Linie des RE10 zwischen Kleve und Düsseldorf mindestens bis zum Mittwochmittag 12 Uhr komplett eingestellt sein werde. Ob und wie der Busbetrieb am Mittwoch im Nordkreis Kleve wieder anrolle, werde man kurzfristig entscheiden, hieß es von NIAG und LOOK.

Märkte fallen aus Nachdem die Stadt Goch bereits am Montag vorsorglich ihren Wochenmarkt abgesagt hatte, zog am Dienstag auch die Stadt Kleve nach. Die in dieser Woche angesetzten Wochenmärkte auf den Klever Marktplätzen: Lindenallee, Herzogstraße/Große- und Kavariner Straße werden aufgrund der derzeit herrschenden extremen Witterungsbedingen abgesagt. Für Donnerstag, 11. Februar, muss der Riswicker Bauernmarkt ausfallen. „Aus Verantwortung für unsere Besucher wie auch für uns Marktbeschicker können wir bei diesen widrigen Witterungs-, Straßen- und Platzverhältnissen keinen Bauernmarkt durchführen“, heißt es von den Organisatoren.

Müllabfuhr in Kleve Auch die Abfallentsorgung am Dienstag konnte aufgrund der Straßenverhältnisse in Kleve größtenteils nicht durchgeführt werden. Dies betrifft den Abfuhrbezirk 2 für die Braune Tonne und den Abfuhrbezirk A2 für Altglaskörbe. Die Abfuhr ist nun für Montag, 15. Februar vorgesehen. Die Umweltbetriebe der Stadt Kleve bitten, die Gefäße bis zur Abfuhr von den Bürgersteigen zu entfernen. Anfallender Mehrabfall soll bis zum 15. Februar entsprechend abfuhrfertig verpackt werden. Die Braune Tonne (Bioabfall) wird diese Woche nicht geleert. Weitere Informationen zur Abfuhr wollen die USK noch liefern. Die Gelben Tonnen und Gelben Säcke im Bezirk B werden, soweit durch die Müllfahrzeuge erreichbar, abgefahren. Die USK bitten die Anlieger ausdrücklich, der jeweiligen Winterwartungspflicht nachzukommen. Die Gelben Tonnen und Gelben Säcke müssen durch die Mitarbeiter der USK unmittelbar erreichbar sein.

Müllabfuhr in Bedburg-Hau Wegen der Witterungsverhältnisse konnte die Leerung der Restmüll- und Plastikgefäße (graue und gelbe Tonne) in Bedburg-Hau nicht wie geplant am Montag erfolgen. Als Ersatztermin ist nun Montag, 15. Februar, vorgesehen. Die ursprünglich an diesem Tag eingeplante Bioabfuhr fällt stattdessen aus. Es wird darum gebeten, die Müllbehälter und Säcke bis zur Abfuhr am kommenden Montag wieder von den Bürgersteigen zu entfernen.