72-Jähriger im Krankenhaus : Autotank in Bedburg-Hau explodiert – Feuer greift auf Haus über

Autotank in Bedburg-Hau explodiert – Feuer greift auf Haus über

Der vor dem Haus am Rodenwalder Weg geparkte Mercedes-Geländewagen brannte nach der Explosion vollkommen aus. Sein Besitzer kam vorsorglich ins Krankenhaus. Foto: Marc Cattelaens

Bedburg-Hau Das Auto eines 72-jährigen Bedburg-Hauers geriet vor seinem Haus aus ungeklärter Ursache in Brand. Als die Feuerwehr eintraf, explodierte der Gastank des Wagens. Der Mann wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert.

Viel Glück im Unglück hatten am Dienstag mehrere Feuerwehrleute und ein 72-Jähriger Mann aus Bedburg-Hau. Sein Auto geriet vor seinem Haus in Brand. Als der Bedburg-Hauer im Haus auf der Suche nach einem Feuerlöscher war und die Einsatzkräfte eintrafen, explodierte der Gastank des Autos. Der Mann kam vorsorglich ins Krankenhaus, die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau ging am Dienstag jedoch davon aus, dass er nicht schwer verletzt wurde.