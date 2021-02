Scheitelpunkt erreicht : Das Hochwasser im Kreis Kleve geht zurück

Kreis Kleve Große Schneemengen und Hochwasser - das war für einige Bürger im Kreis Kleve eine doppelte Belastung. Nun ist der Scheitelpunkt aber wohl erreicht. Die Pegelstände dürften auch in den kommenden Tagen weiter zurückgehen.

Zumindest beim Thema Hochwasser stehen die Zeichen mittlerweile auf Entspannung. Der Emmericher Rheinpegel stand am Dienstagmittag bei 7,88 Meter – das waren drei Zentimeter weniger als am Vortag. In den kommenden Tagen dürfte er weiter sinken.