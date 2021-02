Bei der Arbeit begleitet : Pfarrer aus Goch und Bedburg-Hau im Fernsehen

Goch Zwei Jahre lang hat ein ZDF-Team Uche Aba und Shreedhar Lanke in ihrem Alltag begleitet. „Für ein Halleluja um die halbe Welt“ heißt der Beitrag, der sich mit der Frage beschäftigt, ob Priester aus Afrika, Asien und Osteuropa den Priestermangel in Deutschland auffangen können.

Uchenna Aba stammt aus Nigeria, aber fühlt sich längst am Niederrhein heimisch. Ganz besonders in Pfalzdorf, in dessen Pfarrhaus er lebte, bevor er nach dem Weggang von Pastor Norbert Hürter nach Kessel umzog, um von dort aus die Pfarrei Gocher Land zu leiten. Am Dienstagabend dürfte „Uche“, wie er genannt wird, vor dem Fernseher gesessen haben. Und zwar wegen Corona nicht in einer größeren Gruppe, wie er es geplant hatte. Der Geistliche und viele seiner Freunde werden sich im ZDF die Reportage „37 Grad“ angesehen haben. In der ging es nämlich um den Gocher und Shreedar Lanke, einen jungen Kollegen aus Bedburg-Hau.