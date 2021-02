Wintereinbruch am Niederrhein : RB31 fällt am Montagmorgen mehrfach aus

Ein Zug der RB31 im Winter (Archiv). Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten/Rheinberg Nach dem Wintereinbruch in NRW fallen auch am Montagmorgen mehrere Verbindungen der Regionalbahn (RB) 31 zwischen Xanten, Alpen, Rheinberg, Moers und Duisburg aus. Einen Ersatzverkehr gibt es nicht.

Die Nordwestbahn hat auf ihrer Internetseite angekündigt, dass die Regionalbahn (RB) 31 zwischen Xanten, Alpen, Rheinberg, Moers und Duisburg am Montagmorgen mehrfach ausfällt. Am Sonntagabend waren zwölf Verbindungen zwischen 4.58 Uhr und 7.43 Uhr aufgelistet, die entweder in Xanten, Moers oder Duisburg abfahren sollten. Als Grund nannte das Unternehmen „wetterbedingte Störungen“. Ein Schienenersatzverkehr könne leider nicht eingerichtet werden, erklärte die Nordwestbahn. Auf Facebook schrieb sie darüber hinaus: „Sollte die Infrastruktur einen sicheren Betrieb ermöglichen, wird im Laufe des Montagvormittag der Betrieb wieder aufgenommen.“ Ein Busnotverkehr könne aufgrund der Straßenverhältnisse nicht garantiert werden. Auch auf anderen Linien gebe es am Montag zunächst keinen Zugverkehr.

Foto: Uwe Plien 15 Bilder Wintereinbruch in NRW – Rheinberg von Schneeschicht bedeckt

Wegen des Wintereinbruchs hatte die Nordwestbahn am Sonntagnachmittag auf zahlreichen Strecken den Betrieb eingestellt, auch zwischen Xanten und Duisburg. Auch die Deutsche Bahn teilte mit, dass in NRW viele Züge witterungsbedingt ausfielen und ein Schienenersatzverkehr aufgrund des Wetters nicht garantiert werden könne. Das Unternehmen ging am Sonntagnachmittag davon aus, dass es auch noch am Montag zu deutlichen Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr kommen wird.

Foto: RP/Markus Werning 18 Bilder Wintereinbruch in NRW – auch Xanten von Schnee bedeckt

Lesen Sie auch Wintereinbruch am Niederrhein : Niag will Busverkehr am Montag wieder aufnehmen

Am Samstag und Sonntag hatte es starke Schneefälle am Niederrhein und in anderen Teilen Deutschlands gegeben. Für Montag rechnet der Deutsche Wetterdienst mit einer Wetterberuhigung. Allerdings wird es noch kälter: In den kommenden Nächten können die Temperaturen zunächst auf minus 8 und dann auf bis zu minus 16 Grad sinken.

(wer)