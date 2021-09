Freie Realschule Weitsicht in Wachtendonk : Klimaschutz im Unterricht an der Realschule Weitsicht

Wachtendonk Die Schüler beteiligten sich an einem Umweltaktionstag von Kaufland. Gemeinsam mit dem Umweltexperten Albrecht Trenz setzten sie sich mit Klimathemen auseinandergesetzt.

Albrecht Trenz vermittelte den Schülern an anschaulichen Beispielen, welche Bedeutung diese Themen für die Umwelt haben. „Kinder nehmen die Umwelt mit ganz anderen Sinnen wahr als Erwachsene. Ihnen ist es wichtig zu verstehen, was passiert und warum es so passiert. Nur so lernen sie den verantwortungsbewussten Umgang mit unserer Umwelt“, erklärt Albrecht Trenz. So haben die Schüler unter anderem erfahren, was in einem Bienenstaat vor sich geht und wie viel Wasser ein Mensch durchschnittlich verbraucht. Sie haben ihren persönlichen Klimafußabdruck ermittelt und umweltfreundlichen Bastelkleber und Knete ohne Plastikanteile hergestellt.