Umwelt : Goch und seine Bürger beim Cleanup-Day dabei

So soll es aussehen, wenn die Gocher demnächst losziehen, um ihre Heimat zu säubern.

GOCH Zum ersten Mal beteiligt sich die Stadt Goch am weltweiten Aufräumen. Für alle Aktiven gibt’s auch vor der großen Säiberungsaktion ein gemeinsames Frühstück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

(RP) Weltweit werden an einem verabredeten Tag im Jahr Millionen Menschen aktiv, um ihre Umwelt ein Stück sauberer zu machen. Auch Goch beteiligt sich diesmal am World Cleanup Day. Er findet am 18. September statt, gemeinsam soll Abfall gesammelt werden, um einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Die Stadt Goch nimmt erstmals teil und unterstützt alle, die bei der Beseitigung von Umweltverschmutzungen und Plastikmüll helfen wollen.

Jeder Bürger und jede Bürgerin kann einen eigenen Beitrag zum Klimaschutz leisten, heißt es in der Mitteilung. Ab 10 Uhr werden sich die Teilnehmer am Aktionstag in Gruppen zusammenfinden, um Müll von Plätzen, Straßen oder Naturflächen aufzusammeln. Damit alle gut gestärkt ihr Engagement zeigen können, lädt die Stadt Goch zu einem gemeinsamen Frühstück ab 9 Uhr ein. Bürgermeister Ulrich Knickrehm hatte erst vor wenigen Tagen in seinem Live-Stream betont, dass es ihm vor allem darum gehe, die Mitbürger für das wichtige Thema zu sensibilisieren. Dass einige Gocher Ecken dadurch sauberer würden, sei ein schöner Nebeneffekt.

Jeder kann sich beteiligen, ob als Verein, Firma, mit der Familie oder im Freundeskreis. Wer mitmachen und Müll sammeln möchte, meldet sich bis spätestens 10. September per Email an unter cleanupday@goch.de oder telefonisch unter 02823 9718123.