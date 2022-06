Christopher Street Day in Geilenkirchen : Queere Menschen sichtbarer machen

Geilenkirchen Der Verein „Vielfalt mit Herz im Kreis Heinsberg“ beteiligt sich am Christopher Street Day. In Geilenkirchen gestalten Künstler aus der Community ein buntes Programm. Außerdem gibt es eine politische Talkrunde.

Erinnert wird dabei an den Widerstand von Schwulen, Lesben und Transmenschen am 28. Juni 1969 gegen Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street. Im Kreis Heinsberg findet der erste CSD am Samstag, 18. Juni, von 11 bis 18 Uhr in Geilenkirchen statt. Eine schrill-bunte Parade, wie man sie aus Köln oder Berlin kennt, wird es allerdings nicht geben. Der Vielfalt-Verein setzt, wie der stellvertretende Vorsitzende Heinz Küppers aus Birgelen erläutert, auf ein familienfreundliches, Menschen jeglicher Herkunft ansprechendes Programm aus Unterhaltung und Information. Küppers: „Es geht uns um mehr Sichtbarkeit und Offenheit für nicht heterosexuelle Menschen in unserer Region.“