Chormusik : Family Singers proben in Asperden

Family Singers proben in Asperden

Goch-Pfalzdorf Neues Musical unter dem Arbeitstitel „Planet B“ (Thema: Klimawandel) in Arbeit. Dafür probt der Chor jetzt in der St. Vincentius-Kirche.

(RP) Für alle Sängerinnen und Sänger der Family Singers Pfalzdorf und die Menschen, die mal freitags ab 18.30 Uhr schnuppern wollen: Der neue Probe-Ort ist die St. Vincentius-Kirche in Asperden. In Pfalzdorf ist die Kirche aufgrund der Abendandacht besetzt. Im Jugendheim können die Hygienestandards wegen der Pandemie nicht eingehalten werden.

43 Personen kamen zur Mitgliederversammlung der Family Singers Pfalzdorf. Unter Berücksichtigung der Hygienestandards wurde unter freiem Himmel im Schutze der St. Martinus-Kirche geprobt, bevor es in die Kirche ging. Die einstimmig wiedergewählte Vorsitzende Petra Hermsen hielt auch während der Monate der Pandemie die Fäden in der Hand und motivierte die Sängerinnen und Sänger zum Verbleib im Chor. Dies zahlte sich aus. Mit Elan und Schwung leitete Manuel Hermsen wie gewohnt die Probe und studierte neue mehrstimmige Musikstücke ein. Bei der Mitgliederversammlung wurde der Vorstand entlastet. Urban Flinterhoff wurde als 2. Vorsitzender bestätigt. Dieter van Appeldorn, der nach Prüfung der Kasse sehr gute Arbeit leistete, verdient weiterhin das Vertrauen. Inga Veeger stimmte der Wahl zur Schriftführerin zu, nachdem die Vorgängerin Silvia Berend nicht mehr zur Verfügung stand. Bernhard Hinz und Harry Simons als Beisitzer und Maria Lamers und Ingrid Simons als neue Kassenprüferinnen sind von der Mehrheit gewählt worden. Im Vergnügungsausschuss setzt man aufs Kollektiv.

Chorleiter Manuel Hermsen gab einen Ausblick auf Proben, stellte erste Melodien für das sich in Arbeit befindliche neue Musical unter dem Arbeitstitel „Planet B“ (Thema: Klimawandel) vor. Hans-Peter Bause, der weiterhin für die Pressearbeit verantwortlich zeichnet, ergänzte mit Informationen zum Musical. Kontakt: Petra Hermsen, Mobil: 0152 54039853 oder Mail: petrahermsen@web.de.Hier die wichtigsten Termine:

Zum 100. Geburtstag freuen sich die Family-Singers, am 16. Oktober zu einem Ständchen eingeladen zu sein. Auf ein gutes Gelingen hofft der Chor, wenn es vom 23. Oktober bis 24. Oktober zu einem Chor-Wochenende nach Dingden gehen soll. Ein gemeinsames Konzert mit den Voices aus Uedem steht übrigens am 24./25. September 2022 im Kastell Goch an.