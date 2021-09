Gocher in Weeze schwer verletzt : Betrunkener verliert Kontrolle über sein Auto

Weeze Einen schweren Unfall hat es am Dienstag in Weeze gegeben. Ein Mann aus Goch verunglückte mit seinem Auto. Er soll angetrunken gewesen sein.

Am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr kam es auf dem Höst-Vornicker-Weg in Höhe eine Restaurants zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei war zu der Zeit ein 25-jähriger Gocher in einen weißen VW Transporter auf dem Höst-Vornicker-Weg in Richtung Uedemer Straße (L 77) unterwegs.