Aus dem Stadtrat in Hückeswagen : AfD fordert mehr Bürgerbeiteiligung

Hückeswagen Die Rechtspopulisten sind erneut mit einem Antrag im Hückeswagener Stadtrat gescheitert – dieses Mal zur openDemokratie. Alle anderen Parteien stimmten dagegen.

Im jüngsten Fall ging es darum, dass es nach Meinung des Fraktionsvorsitzenden Markus Lietza vor Ort „zu wenig Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger“ gebe. „Die Schweiz macht es mit dem Modell der Bürgerbefragung vor. Es gibt das Petitionsrecht zudem bereits in 150 Städten in Deutschland und in mehr als 400 Städten in der EU“, erläuterte Lietza. Seine Partei stellte daher den Antrag, dass sich die Schloss-Stadt am kostenfreien openDemokratie-Tool beteiligt. „Das schenkt den Kommunen ein Werkzeug für die digitale Beteiligung durch die Bürger“, sagte Lietza. „Ob es sich um Radwege, das Hotel zur Post, die Stadtbücherei oder das ISEK handelt – fragen wir die Bürger und wagen wir mehr Demokratie.“