Corona im Kreis Kleve : Letzte Chance auf Doppel-Impfungen im Impfzentrum

Kreis Kleve Noch bis zum 30. September haben die Impfzentren in NRW geöffnet. Wer dort beide Impfungen bekommen möchte, hat nur noch eine Woche Zeit. Der Kreis empfiehlt, das niedrigschwellige Angebot zu nutzen.

(lukra) Die Entscheidung war schon vor einiger Zeit gefallen – und an ihr wird nicht gerüttelt: Das NRW-Landesgesundheitsministerium (MAGS) hält an den Planungen fest, die Impfzentren landesweit zum 30. September zu schließen. Damit erhalten lediglich Personen beide nötigen Corona-Schutzimpfungen im Impfzentrum des Kreises Kleve, die dort bis einschließlich Donnerstag, 9. September, zur Erstimpfung gewesen sind. Wer vom 10. bis 30. September das Impfzentrum für die Erstimpfung besucht, muss – Stand heute – selbst seine Zweitimpfung bei einem niedergelassenen Arzt organisieren.

Der Kreis Kleve empfiehlt daher allen Unentschlossenen, rasch eine der beiden Impfstellen am Wunderland in Kalkar und an der Sekundarschule Niederrhein in Geldern zu besuchen. „Unkomplizierter als momentan kann ich nicht an eine Corona-Schutzimpfung kommen“, sagt Landrätin Silke Gorißen. „Interessierte können ohne Terminabsprache, ohne Unterlagen, lediglich mit ihrem Personalausweis zum Impfzentrum kommen und erhalten ohne lange Wartezeit ihre Schutzimpfung. Ich hoffe, dass noch viele Menschen aus dem Kreis Kleve dieses niederschwellige Angebot zeitnah annehmen.“