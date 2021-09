45 Prozent Erstimpfungen : Jugendliche im Kreis Kleve holen bei Impfzahlen auf

In dieser Woche sind auch die Impfungen in den Klever Schulen angelaufen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Die Impfkampagne, die sich gezielt an die jüngere Bevölkerung richtet, scheint Wirkung zu zeigen. Die Quote der Erstimpfungen in der Altersgruppe der Zwölf- bis 17-Jährigen steigt kontinuierlich, mittlerweile liegt sie bei 45 Prozent.

(RP) Seit dem 8. Februar laufen im Impfzentrum des Kreises Kleve am Standort Kalkar und seit dem 31. März auch in Geldern die Corona-Schutzimpfungen. Mittlerweile erfolgen dort sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen – bis zum 30. August insgesamt 193.232 (bis zum 22. August waren es 190.775).

Außerhalb des Impfzentrums impfen seit Ende Dezember mobile Teams in unterschiedlichen Einrichtungen sowie die Kliniken im Kreisgebiet ihre eigenen Mitarbeiter. Dort wurden bislang, zusammen mit dem erfolgten Angebot in den Kommunen, 44.112 Impfungen vorgenommen. Zudem impfen seit Anfang April die Hausärzte ihre Patienten in ihren Praxen. Insgesamt meldet die Kassenärztliche Vereinigung, dass es dort bislang 165.466 Erst- und Zweitimpfungen gab (Stand: 30. August – bis zum 22. August waren es 154.814). Somit wurden bis zum 30. August im Kreis Kleve insgesamt 402.810 Impfdosen als verimpft gemeldet (bis zum 22. August waren es 389.256).