D-Day Feierlichkeiten : Reservisten aus Dormagen zu Besuch in der Normandie

Dormagen/St.Lóe Nach zwei Jahren pandemiebedingtem Ausfall reiste der Reservistenverband Dormagen zum diesjährigen 78. Jahrestag des „D-Days“, der Tag der Landung alliierter Truppen in der Normandie.

So startete die 13-köpfige Delegation des Landeskommandos Nordrhein-Westfalen aus Dormagen am 3. Juni in Richtung Normandie, St. Lòe. Der Aufenthalt sollte bis zum 7.Juni andauern. Am Abend des ersten Tages war die Delegation zum Empfang durch den dortigen Bürgermeister Jean-Pierre L‘honneur zusammen mit über 400 weiteren Gästen (Amerikanern, Veteranen und Bevölkerung) eingeladen.