Schulleiterin an Gelderner Grundschule : Abschied von der St.-Michael-Schule

Schulleiterin Karin Bachmann verabschiedet sich nach 18 Jahren an der St.-Michael-Schule in Geldern in den Ruhestand. Foto: Stadt Geldern

Geldern Nach 18 Jahren geht die gebürtige Krefelderin Karin Bachmann in den Ruhestand. Von den Elternvertretern bekam sie ein Abschlusszeugnis: „mit Bravour“ bestanden. Am meisten wird sie die ehrliche und offene Art der Kinder vermissen.

Zum Abschied wurde noch einmal gesungen und gereimt, gelacht und getanzt und auch die ein oder andere Träne vergossen. Die Schüler und Lehrer der Gelderner St.-Michael-Grundschule hatten sich allerhand einfallen lassen, um ihrer Schulleiterin Karin Bachmann bei der großen Feier auf dem Schulhof einen würdigen Abschied zu bereiten. Denn nach zwölf Jahren an der Spitze der traditionsreichen Grundschule tritt die 63-Jährige nun ihren Ruhestand an.

Von der 2a gab es einen Korb mit guten Wünschen, von der 2b ein Glücksrezept für den Ruhestand, vom Kollegium einen Ruhestands-Stundenplan und von den Elternvertretern ein Abschlusszeugnis („mit Bravour“). „Du warst quasi eine Spätberufene“, sagte Konrektorin Corinna Engfeld in ihrer Rede über die scheidende Schulleiterin. Denn in den Schuldienst trat Karin Bachmann erst relativ spät ein, Mitte der 1990er-Jahre. Vor ihrem Lehramtsstudium in Essen hatte sie schon Betriebswirtschaft in Aachen studiert.

Info Konrektorin übernimmt kommissarische Leitung Nachfolgerin Die kommissarische Leitung der St.-Michael-Schule wird Konrektorin Corinna Engfeld übernehmen. Abschiedsgeschenk Zum Abschluss überreichte Karin Bachmann ihrer Konrektorin einen symbolischen Staffelstab: den Stift, mit dem sie immer die Zeugnisse unterschrieben hat. „Damit schrieb es sich immer fast wie von selbst“, sagte Karin Bachmann.

Schulzeit In den zwölf Jahren als Schulleiterin hat Karin Bachmann mehr als 600 Grundschüler eingeschult und auf die weiterführenden Schulen entlassen.

Bevor Karin Bachmann 2009 die Schulleitung an der St.-Michael-Schule übernahm, war sie dort sechs Jahre lang als Lehrerin aktiv. Zuvor war sie an einer Grundschule in Mönchengladbach-Holt beschäftigt („meine erste Festanstellung“), nachdem sie zuvor mehrere Vertretungsstellen in Straelen, Winnekendonk und Walbeck übernommen hatte.

Die größte Herausforderung in ihrer Laufbahn kam ganz zum Schluss: die Corona-Pandemie. „Das war schon heftig, die Eltern wussten manchmal vor uns Lehrern Bescheid, und wir mussten versuchen, es irgendwie allen recht zu machen“, sagte Karin Bachmann. „Deshalb bin ich sehr froh, in so einem gut funktionierenden Team gearbeitet und mit Corinna Engfeld eine tolle Konrektorin an meiner Seite gehabt zu haben.“

Rückblickend betrachtet ist die Mutter zweier Töchter froh, dass das große Zirkus-Projekt der Schule im Vorjahr noch stattfinden konnte. „Es war die letzte große Aktion vor Corona“, merkt die gebürtige Krefelderin an – ein Highlight für die Kinder. Das konnte Torsten Rattmann vom Förderverein der Schule nur bestätigen. „Sie haben sich stets für das Wohl der Schule eingesetzt und viele tolle Aktionen wie das großartige Zirkusprojekt gefördert und möglich gemacht“, sagte er.

Unterschiede zur Anfangszeit macht Karin Bachmann insbesondere am veränderten Alltag der Kinder fest. „Die Erziehung wird heutzutage immer mehr in die Schule hinein verlagert. Die Kinder sind immer stärker auf die pädagogische Unterstützung durch die Schule angewiesen.“ Die Arbeit mit den Kindern und ihrem Kollegium ist es auch, die sie am meisten vermissen wird. „Die Kinder im Grundschulalter sind ja noch so offen und ehrlich, sie verstellen sich noch nicht“, sagte Bachmann. „Das war schön, wenn man morgens in die Schule kam und die Kinder schon aus der Entfernung ,Hallo Frau Bachmann’ riefen. Das wird mir definitiv fehlen.“

Und wie sehen die Pläne für den Ruhestand aus? „Ich habe eigentlich noch keine gemacht“, sagt sie, schiebt aber hinterher: „Ich werde sicher viel Zeit mit meinem Enkelsohn verbringen, meine Tochter bei ihrem Schritt in die Selbständigkeit unterstützen und viel Urlaub machen.“ Am liebsten beim Fahrradfahren oder Wandern an der Mosel, „für mich die schönste Ecke in Deutschland, wir kennen mittlerweile fast jede Ecke dort“, sagt die Weinliebhaberin.

Ein paar Tipps für den Ruhestand gab ihr auch Vorgänger Heinrich „Henry“ Verweyen mit auf den Weg: „Als erfahrener Ruheständler kann ich dir sagen: Jetzt kannst du alles in Ruhe und ohne Zeitdruck tun. Und was bislang nicht möglich war: Wenn es dir irgendwo gefällt, verlängere die Zeit dort einfach.“

