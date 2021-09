Aktion auf dem Wochenmarkt am Freitag : Geldern lädt zum „Heimat shoppen“

Geldern Nach dem „Candle Light Shopping“ plant der Werbering Geldern weitere Aktivitäten: Am Freitag wird der Vorstand auf dem Wochenmarkt Geschenke verteilen.

Mit dem „Candle Light Shopping“ meldete sich der Werbering Geldern nach der Corona-Zwangspause wieder zurück. Bei der langen Einkaufsnacht am Niederrhein – neben Geldern öffneten auch die Geschäfte in Kevelaer, Straelen und Xanten bis 22 Uhr – sorgte die Gemeinschaft in der Innenstadt für mythische Beleuchtung durch Eventura und Livemusik. Das war der Startschuss für weitere Aktivitäten: Als nächstes wird der Werbering auf dem Wochenmarkt am Freitag „Heimat shoppen“ wieder aufleben lassen. „Wir möchten einfach Danke sagen, dass die Kunden uns in der schweren Zeit die Treue gehalten haben“, so Gabi Engelke, Vorsitzende im Werbering Geldern. Am 10. Oktober soll es dann auch wieder einen verkaufsoffenen Sonntag in Geldern geben.