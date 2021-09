Schülerrat setzt sich erfolgreich ein : Neu Bänke für den Pausenhof der Realschule in Grevenbroich

Wevelinghoven Auf dem Pausenhof der Diedrich-Uhlhorn-Realschule gab es zu wenig Sitzbänke. Das monierte der Schülerrat bei einem Termin mit dem Bürgermeister. Bei Klaus Krützen trafen sie damit auf offene Ohren.

Der Schulhof am Heyerweg füllt sich zur großen Pause innerhalb weniger Augenblicke. Während die jüngeren Schüler die freie Zeit nutzen, um herumzulaufen, verbringen die älteren die 20 Minuten gerne sitzend. Bisher gab es dafür aber nur wenige Bänke. Nach dem Hinweis des Schülerrates rückten jetzt die Stadtbetriebe an und sorgten für drei zusätzliche Sitzgelegenheiten. „Unsere Schülervertretung hat wieder mal tolle Arbeit geleistet“, freut sich Schulleiter Manfred Rost.

Insgesamt besuchen zurzeit 571 Schüler die weiterführende Schule in der Gartenstadt. 103 von ihnen lernen in den vier neuen fünften Klassen. In Grevenbroichs einziger Realschule werden wieder Schritte hin zu mehr Normalität unternommen, indem Nachhilfekurse organisiert und Exkursionen angeboten werden. Auch Klassen- und Gedenkstättenfahrten werden in der „Diedrich Uhlhorn“ wieder geplant. Für den 22. April nächsten Jahres ist eine Fahrt zum ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz vorgesehen. Shiva Balthasar hat sich dafür bereits angemeldet: „Ich hoffe, dass sie stattfinden kann.“