Müllentsorgung in Geldern : Papiermüll zum Teil nicht abgeholt

Die blauen Tonnen wurden am Montag teilweise nicht geleert. Foto: Joachim Preuß

Geldern Aufgrund eines Fahrzeugausfalls konnten am Montag nicht alle blauen Tonnen in Geldern geleert werden. Schönmackers will das am Mittwoch nachholen.

Wie die Stadt Geldern gestern mitteilte, konnten am Montag in den Abfuhrbezirken 1 und 2 (Geldern-Ost) aufgrund eines Fahrzeugausfalls nicht alle Papiertonnen durch die Firma Schönmackers geleert werden. Betroffen waren zum Beispiel die Straßen Konrad-Adenauer-Straße, Friedrich-Spee-Straße, Pater-Delp-Straße oder Köln-Mindener-Bahn. Laut dem Entsorger sollen die Fahrten voraussichtlich am Mittwoch, 8. September, nachgeholt werden.

(RP)