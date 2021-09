Details zur Auszeichnung : Stadt Hamminkeln und Westenergie rufen zu Klimaschutzwettbewerb auf

Auch Biotope brauchen regelmäßig eine Pflege. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Hamminkeln Mit einem Preis in Höhe von 2500 Euro werden Projekte gefördert, die den Umwelt- und Klimaschutz in der Stadt voranbringen. Wer mitmachen darf, welche Voraussetzungen es gibt und wie man sich bewerben kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Mitmachen und das Klima schützen“ – unter diesem Motto rufen der Energiedienstleister Westenergie und die Stadt Hamminkeln auch in diesem Jahr wieder zur Teilnahme am Klimaschutzpreis auf. Mit dem Preis werden Projekte gefördert, die den Umwelt- und Klimaschutz in einer Stadt voranbringen, wie die städtische Klimaschutzmanagerin Mandy Panoscha mitteilt.

Seit 1995 wurden von Westenergie insgesamt rund 7000 Projekte ausgezeichnet. Der Preis kann an jede natürliche und juristische Person in Hamminkeln – also an Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Unternehmen, Initiativen, Schulen oder Kindergärten – verliehen werden. Auch Privatpersonen dürfen teilnehmen, allerdings müssen ihre Projekte auch der Allgemeinheit zugutekommen und öffentlich nutzbar beziehungsweise zugänglich sein. Das Projekt kann noch in der Planung, in der Umsetzung oder bereits abgeschlossen sein.

Eine Aktionswoche zum Thema Klimaschutz, ein angelegtes Biotop oder der Einsatz von klimafreundlicher innovativer Technik – das sind nur einige Beispiele für Maßnahmen, die mit dem Klimaschutzpreis ausgezeichnet werden können, heißt es von den Initiatoren. „Jede Initiative für den Umweltschutz verdient unsere Hochachtung und Wertschätzung. Gerade das Umweltschutz-Engagement geschieht oft im Verborgenen. Umso wichtiger ist uns diese Möglichkeit der Auszeichnung“, sagt Bürgermeister Bernd Romanski, der Westenergie bei dem Wettbewerb gerne unterstützt. „Der Klimaschutzpreis wird jährlich für Leistungen verliehen, die in besonderem Maße zur Erhaltung natürlicher oder zur Verbesserung ungünstiger Umweltbedingungen beitragen“, erklärt darüber hinaus der Kommunalmanager bei Westenergie, Dirk Krämer.

Eine Fachkommission sichtet die Bewerbungen und ermittelt den oder die Gewinner. Aus diesem Grund sollte das Projekt ausführlich schriftlich erläutert werden. Mit der Abgabe der Bewerbungsunterlagen erklären sich die Teilnehmenden damit einverstanden, dass ihre Arbeiten gegebenenfalls veröffentlicht werden. Das Preisgeld beträgt 2500 Euro, es kann nach bisheriger Übung auf mehrere Bewerber aufgeteilt werden. Abgabeschluss für die Bewerbungen ist der 30. September 2021.