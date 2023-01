Karneval in Straelen „Narrenschiff“ startet in die Session

Am Donnerstag, 26. Januar, ist es nach langer Corona-Pause endlich wieder so weit: Mit der Prunksitzung startet der Straelener Karneval in die neue Session. In der Bofrost-Halle werden ab 17.11 Uhr dann nicht nur bekannte Künstler wie Hilla Heien oder „Rocket Dancing“ auf der Bühne stehen, sondern auch neue, einheimische Kräfte feiern ihre Premiere in Straelen. Die Organisatoren freuen sich auf einen stimmungsvollen Auftakt in die närrische Zeit.