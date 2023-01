Neue Leitung für Gelderner Unfallchirurgie Chefarztwechsel im St.-Clemens-Hospital

Für den leidenschaftlichen Mediziner ist der Wechsel nach Geldern eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. „Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Es ist wohltuend, wieder in Nordrhein-Westfalen, in der Nähe meiner alten Heimat Dorsten, zu leben“, so Joist. Im St.-Clemens-Hospital fühlt er sich gut aufgenommen. „Ich schätze das angenehme, familiäre Arbeitsklima im Haus, die großzügige Unterstützung durch die Verantwortlichen und vor allem das sehr gute Team in meiner Abteilung.“ Gute Voraussetzungen also, um das unfallchirurgische und orthopädische Leistungsspektrum im Sinne der Patientinnen und Patienten zu stärken.