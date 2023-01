Vor seinem Haus in Kerken-Eyll Mann schlägt Autodieb mit Sturmhaube in die Flucht

Bereits am Sonntag war ein Dieb von einem Hausbewohner in Kerken überrascht worden. Gegen 18.45 Uhr an der Straße Am Waldrand in Nieukerk war es zu dem versuchten Einbruch gekommen. Der Täter hebelte das Fenster einer Garage auf und schob die Außenjalousie des Wohnzimmers nach oben. Als er durch die Bewohner des Einfamilienhauses überrascht wurde, flüchtete er vom Tatort.