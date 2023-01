Vereinigte St.-Sebastianus- und St.-Paulus-Bruderschaft Aldekerk 30 neue Mitglieder stärken die Aldekerker Bruderschaft

Traditionell begann der erste Patronatstag mit der Heiligen Messe und der Mitgliederversammlung. 45 Schützenbrüder folgten der Einladung. Der Vorsitzende und Brudermeister Frank Mieske hob im Besonderen das Schützenfest nach der langen Corona-Pause, das zum wiederholten Male von der Bruderschaft organisierte öffentliche Osterfeuer und die Teilnahme am ersten Adventsmarkt hervor. Er kündigte auch für 2023 ein Osterfeuer sowie die Teilnahme am Adventsmarkt an. Der Präses der Bruderschaft. Pastor Albert Lüken. drückte in seiner Ansprache seine Freude über das aktive Bruderschaftsleben aus. Der Jahresbericht der Schießgruppe wurde von Hendrik Pree verlesen, der das gute Abschneiden bei den Schießwettbewerben hervorhob.