Der Kartenvorverkauf läuft Ansturm auf das Freudenberg-Theater

In dem aktuellen Stück „Die unendliche Geschichte“ von Michael Ende, nach einer Bearbeitung von John Düffel, werden die Zuschauer in eine Welt voller Fantasie und Fabelwesen entführt, denen man sonst nur in seinen Träumen begegnet. Natürlich darf Fuchur, der Glücksdrache, nicht fehlen. Doch wer sich zu sehr an dem Original orientiert, wird erstaunt sein, was das Team daraus gezaubert hat. Die Theaterwerkstatt von Haus Freudenberg beschenkt sich und ihr Publikum mit einer ganz eigenen, besonderen Interpretation der Erzählung um das Mädchen Bella. So wird sich das Bühnenbild diesmal eines neuen Mediums bedienen, und die Zuschauer dürfen sich auf aufwendige Kostüme freuen.