Jugend in Straelen : Viel Programm in den Ferien für junge Straelener

Straelen Das Team der Strae­lener Jugendeinrichtungen hat für die Sommerferien ein attraktives Programm vorbereitet. Insgesamt können 60 Kinder mitmachen. In der vierten und fünften Ferienwoche gibt es noch freie Plätze.

Das Team der Strae­lener Jugendeinrichtungen bietet auch in diesem Sommer ein abwechslungsreiches Ferienprogramm an, auch wenn es wegen der Corona-Pandemie etwas anders aussieht. Vormittags dreht sich im „JuSt“ alles um die Grundschulkinder. In den Ferienwochen drei bis einschließlich sechs gibt es an jedem Wochentag von 9 bis 13 Uhr viel freie Zeit zum Toben, Spielen und Spaß haben. Aufgrund des geltenden Schutz- und Hygienekonzeptes können in jeder Woche 15 Kinder teilnehmen. Da der Ferienspaß viermal stattfindet, ist es möglich, dass insgesamt 60 Kinder dabei sein können. Der Kostenbeitrag liegt bei zehn Euro pro Kind und Woche. Freie Plätze gibt es noch in der vierten und der fünften Ferienwoche.