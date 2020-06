Zur Linderung der Corona-Folgen : Mehr Platz für Gelderns Außengastronomie

Der Wirt Jürgen Giesen sorgt für korrekten Tischabstand im „Schwarzen Pferd“. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern An der frischen Luft gehen Experten von einer nur geringen Corona-Ansteckungsgefahr aus. Den Wirten soll deshalb ermöglicht werden, zusätzliche Tische aufzustellen. Das fordern die CDU und der Branchenverband Dehoga.

Schwer gebeutelt von der Corona-Krise ist auch die Gastronomie. Nach langer Zwangsschließung kommen die Gäste nur langsam wieder in die Restaurants. Gelderns CDU hat beantragt, den Wirten in der Stadt in diesem Jahr die Gebühren für Außenplätze zu erlassen. Und die Stadtverwaltung soll ihnen erlauben, wo immer es geht, mehr Platz zu nutzen, um möglichst viele Gäste an der frischen Luft bedienen zu können. Denn Experten sind sich mittlerweile sicher, dass das Ansteckungsrisiko draußen deutlich geringer ist als in geschlossenen Räumen.

„Draußen ist die Ansteckungsgefahr sehr gering“, sagt Thomas Voshaar vom Bethanien-Krankenhaus in Moers. Der Chefarzt des Lungenzentrums, der Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) berät, hat seit mehr als 30 Jahren Erfahrungen auf seinem Gebiet. Seine Behandlungsmethoden von Covid-19-Patienten finden weltweit Beachtung. Voshaar sagt: „Bei schönem Wetter kann man sich bedenkenlos draußen vor die Restaurants setzen. Es gibt schon eine Arbeit aus China, die das belegt. Für die Studie wurden 7000 Infizierte untersucht. Und darunter ist nur ein Fall, wo eine Ansteckung draußen passiert sein soll – und das auch nur mutmaßlich. Und das ist auch logisch: Draußen werden die Aerosole vom Wind weggetragen und sofort verdünnt. Wenn man nicht Nase an Nase draußen steht, wird man sich nicht anstecken.“ Ähnlich argumentiert der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Cools: „Da von wissenschaftlicher Seite eine Bewirtung im Außenbereich aufgrund der dort deutlich geringeren Ansteckungsgefahr empfohlen wird, sollten wir auch in Geldern alle dafür zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausschöpfen. Das würde zusätzlich dazu beitragen, die durch die Abstandsregelungen eingeschränkten Bewirtungsmöglichkeiten auszugleichen.“

Info Entscheidung im Hauptausschuss Zeitplan Die Vorschläge der Verwaltung zu den Sondernutzungsgebühren sowie zur Ausweitung der Außengastronomie würden dann den politischen Gremien zur abschließenden Entscheidungsfindung vorgelegt, voraussichtlich am Dienstag, 16. Juni, in der nächsten Hauptausschusssitzung.

Jürgen „Männlein“ Giesen vom „Schwarzen Pferd“ hat bereits mehr Platz genehmigt bekommen. „Mein Antrag wurde schnell und unproblematisch genehmigt“, berichtet er. Zwar könne man so die Umsatzausfälle, in seinem Fall besonders durch den Wegfall der Kirmes, nicht kompensieren, aber es sei ein gutes Zeichen, dass im Rahmen der Möglichkeiten geholfen wird. Ähnlich äußert sich auch Antonello Incardona von „La Piazza da Antonello“ am Gelderner Markt. „Es ist eine schwierige Zeit. Auch wenn so ein Schritt die Probleme nicht wirklich löst, ist es eine gute Geste.“

Die Stadt Geldern prüft derzeit, inwieweit die Flächen der Außengastronomie ausgeweitet werden können. Neben dem Antrag der CDU-Fraktion liegt im Rathaus auch ein Schreiben des Fachverbandes Dehoga Nordrhein vor, erläutert Adrian Terhorst, Pressesprecher der Stadt Geldern. Die zusätzlichen Flächen für Außengastronomie auf öffentlichen Plätzen sollen helfen, die Umsatzausfälle des Gastronomen durch die Schließung beziehungsweise das eingeschränkte Sitzplatzangebot und die geforderten Hygiene- und Sicherheitsabstände kompensieren zu können, heißt es in dem Schreiben.

Rund um das Thema „Sondernutzungsgebühr“ entwickelt sich aber auch ein kleines politisches Scharmützel. „Die CDU schlägt Schaum“, meint der Vorsitzende der Gelderner SPD, Lars Aengenvoort. Die Gelderner Stadtverwaltung habe bereits vor Wochen verkündet, dass die Sondernutzungsgebühr für Außengastronomie ausgesetzt wird. Aengenvoort: „Eine sicher sinnvolle Regelung, die die gebeutelte Gastronomie ein wenig entlastet. Aber auch diese Regelung wurde ohne Beteiligung der politischen Gremien des Rates oder auch nur Vorabinformation an die Fraktionen in die Welt gesetzt. Versteht Herr Cools jetzt den Vorwurf der Selbstherrlichkeit, den die SPD letztlich im Rat in Richtung Bürgermeister Kaiser erhoben hat?“