Weitere Brände : Wieder Mülltonnen in Geldern angezündet

Foto: Feuerwehr Geldern 7 Bilder Brände an Gelderner Schulen

Geldern Erneut ist es in Geldern zu einem Mülltonnenbrand gekommen. Wie die Polizei am Freitag meldete, wurden Beamte der Wache Geldern am Mittwoch gegen 23.10 Uhr zur Bogenstraße gerufen. Dort brannten die beiden 240-Liter-Müllbehälter auf dem eingezäunten Gelände des dortigen Kindergartens.

Sie konnten durch die Feuerwehr gelöscht werde, wurden jedoch durch den Brand vollständig zerstört. Ein Zeuge hatte von seinem Fenster aus zuvor zwei Männer im Alter von 25 bis 30 Jahren mit Rucksäcken gesehen, die „Ruf die Feuerwehr“ riefen.

Als der Zeuge unmittelbar danach mit einem Feuerlöscher aus dem Haus kam, waren die beiden Männer verschwunden. Außer den Mülltonnen wurden noch vier Glassammelkörbe beschädigt. Auf ein Gebäude konnte das Feuer nicht übergreifen.

In den vergangenen Wochen waren an mehreren Schulen in Geldern Abfallbehälter in Brand gesteckt worden. Drei Jugendliche waren festgenommen worden.