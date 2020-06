Raub in Geldern : Frau von zwei Männern überfallen

Geldern Wie die Polizei am Freitag meldete, ist bereits am Samstag, 30. Mai, gegen 22 Uhr eine 37-jährige Frau aus Geldern in der Südgasse beraubt worden.

Die Frau beschreibt die Täter als etwa 20- bis 30-jährige Männer mit kräftiger Statur und südländischem Aussehen. Sie sollen zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß gewesen sein. Einer der beiden habe ein Tattoo in Form eines „Tribals“ am Oberarm gehabt.

Nachdem die Frau von den beiden Männern bedrängt wurde, raubten sie ihr die Geldbörse. Die Täter ließen erst von der Frau ab und flüchteten in Richtung Südwall, als ein 45- bis 50-jähriger, etwa 1,80 Meter großer Mann in die Südgasse kam.