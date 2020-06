Kostenpflichtiger Inhalt: Planung in Straelen : Was mit Straelens „Gemüseplatz“ passiert

Die große Fläche des „Gemüseplatzes“ wartet darauf, bebaut zu werden. Foto: Vermessungsbüro Kleinbielen

Straelen Für vier Konzerte wurde das Gelände zwischen Großmarktstraße, Hans-Tenhaeff-Straße und An der Bleiche genutzt. Es soll einmal der zweite Stadtkern werden. Der Entwurf sieht 152 bis 168 Wohneinheiten in lockerer Bebauung vor. Doch noch immer steckt das bedeutende Projekt in der Planungsphase.