Antrag der Grünen in Issum : Weniger Tempo auf Sevelens Straße

Antrag der Grünen in Issum

So sieht das Konzept aus: Radfahrer und Fußgänger sollen bei der neuen Dorfstraße mehr berücksichtigt werden. Foto: Gemeinde

Issum Die Grünen wünschen sich eine Fortführung der reduzierten Geschwindigkeit. Damit soll unter anderen ein zusätzlicher Anreiz geschaffen werden, die Ortsumgehung Hoerstgener Straße zu benutzen.

Für langsameres Autofahren machen sich die Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen in Issum stark. Für die nächste Sitzung des Gemeinderates beantragen sie, die Dorfstraße in Sevelen teilweise zu einer Tempo-30-Zone zu machen – und zwar zwischen dem Ende der neuen Tempo-20-Zone im Ortskern und der Hoerstgener Straße.

Sie begründen ihre Initiative mit der deutlichen Verdichtung der Wohnbebauung in den vergangenen Jahren. Diese Entwicklung werde anhalten. Bei dem betreffenden Abschnitt handle es sich nicht mehr um eine Straße des überörtlichen Verkehrs, ein benutzungspflichtiger Radweg sei auch nicht vorhanden. Somit lägen die Voraussetzungen für eine Tempo-30-Zone vor.

Zudem, so die Grünen weiter, sei der genannte Bereich derjenige mit der höchsten Fußgänger- und Radfahrerdichte im Ortskern. Durch die reduzierte Geschwindigkeit und die in einer Tempo-30-Zone geänderte Vorfahrtsregelung erhöht sich ihrer Meinung nach die Sicherheit für Radler und Passanten. Außerdem kommt das ihrer Ansicht nach den stark benutzten Bushaltestellen am Bürgerhaus zugute. „Daneben ist von einer erheblichen Lärmreduzierung für die Anwohner und einer höheren Aufenthaltsqualität auszugehen.“ Zudem wäre die Tempo-30-Zone nur die konsequente Fortführung des Tempo-20-Bereichs und steigere zudem die Motivation, die Ortsumgehung Hoerstgener Straße zu benutzen.