Bürgermonitor: Ärger in Aldekerk : Kempener Dyk will eine Absperrung

Schon wieder einer: Günter Scheppers, Ralf Kleckers und Jürgen Heinrich (v.l.) ärgern sich über einen Autofahrer, der die Straße unerlaubt nutzt. Foto: Klatt

Immer wieder sind auf dieser kleinen Straße in Aldekerk Autos unterwegs, die dort nicht hingehören. Schilder werden ignoriert. Die Anwohner ärgern sich darüber. Sie verlangen wirksame Gegenmaßnahmen. Zur Lösung des Problems sollen nach Möglichkeit Pöller am Beginn des Feldwegs her.

Die Beschreibung deutet auf Idylle. Es gebe eine Straße in Kerken, die klein und eng ist, schreibt Isabel Reich. „Es ist hier sehr ruhig, so dass die Nachbarskinder auf der Straße spielen und die Tiere alleine Gassi gehen.“

Die Beschreibung deutet auf Gefahr. „Die fahren hier mit Schmackes, teilweise 70 oder 80“, sagt Günter Scheppers. „Wir kriegen den ganzen Dreck ab“, beschwert sich Ralf Kleckers.

Gemeint ist immer der Kempener Dyk. Er verbindet den Kuhdyk mit der Kempener Landstraße. Etwa 20 Häuser stehen dort. Spielgeräte und Trampoline sind aufgebaut. An der Ecke Kuhdyk befindet sich ein kleiner Reitplatz. Eine typische Anliegerstraße. Nur dass hier eben nicht immer nur die Anwohner unterwegs sind. Immer wieder versuchten Leute, die Strecke nach Kerken über den Kempener Dyk abzukürzen, schildert es Isabel Reich.

Rein von der Beschilderung her ist der Kempener Dyk als Durchfahrtsstraße für die meisten tabu. An der Einmündung zum Kuhdyk ist er als Sackgasse ausgeschildert. Was er faktisch allerdings nicht ist. Denn in der zweiten Hälfte zur Kempener Landstraße hin wird die asphaltierte Straße zu einem unbefestigten Feldweg. Die Durchfahrt auf diesem Abschnitt ist verboten, außer für landwirtschaftlichen Verkehr, wie es der Zusatz auf diesem Schild erklärt.

Verkehrsregeln, die manchen Autofahrern ziemlich egal sind. „Die finden das wohl lustig“, umschreibt Scheppers das Verhalten der Rowdys mit einem säuerlichen Lächeln. Für die Anwohner ist das aber ein Dauerärgernis. „Setzen Sie sich mal eine Woche hierhin. Dann fragen Sie sich, wo die ganzen Autos eigentlich hinwollen?“, merkt Anwohner Jürgen Heinrich an. Die Anlieger würden höchstens Schrittgeschwindigkeit fahren, versichern Reich und Scheppers. Doch die „Ortsfremden“, die „brettern hier durch“, schimpft Heinrich. Die Schilder interessierten keinen.

Gerade bei großer Trockenheit haben schon oft genug Fußgänger und Radfahrer in Staubwolken gestanden, die auf dem Feldweg von den Rasern aufgewirbelt wurden. Ist das schon ein Ärgernis, so bereitet den Nachbarn ein anderer Umstand Kummer. „Hier gibt es viele Kinder, weil hier viele junge Familien zugezogen sind“, sagt Scheppers. Die Nachbarn wissen davon und fahren entsprechend vorsichtig. Doch die anderen?

Vor vielen Jahren haben sich die Anwohner deshalb schon mal an die Gemeinde gewandt und um Abhilfe gebeten. Die genannten Schilder wurden aufgestellt. Das Problem jedoch blieb. „Was sollen wir machen? Uns vor die Autos werfen?“, fragt Scheppers fast schon resignierend. Ein Kollege habe mal halb im Ernst geraten, mit einem Bagger 20 Zentimeter tiefe Mulden in den Feldweg zu graben, das würden die Raser dann nicht mehr so lustig finden. Das wäre auch deshalb keine Lösung, weil nach Scheppers‘ Beobachtung die Gemeinde Schäden auf dem Feldweg immer wieder mit Schlacke oder Schotter ausbessert.