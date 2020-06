Fußball : Frauen-Niederrheinligist SV Walbeck steckt im Umbruch

Walbeck Trainer Dieter Blomm kann mit einem großen Kader arbeiten, in dem hoffnungsvolle Talente und erfahrene Spielerinnen stehen. Der Übungsleiter freut sich über die guten Bedingungen durch den neuen Kunstrasen.

Nach wie vor ist der SV Walbeck ein Vorreiter in Sachen Frauenfußball, der gezeigt hat, dass man, auch wenn kein Geld fließt, jahrelang auf hohem Niveau spielen kann. Momentan steckt die Mannschaft in einer Umbruchphase, doch dies sieht Trainer Blomm positiv. „Ich verfüge derzeit über einen Kader von 26 Spielerinnen. Wir haben eine gute Mischung von ganz jungen, talentierten sowie erfahrenen Fußballerinnen“, so der Trainer.

Dies trifft vor allem für die Offensiv-Abteilung zu. So ist die erfahrene Hannah Sturme nach ihrer Babypause ebenso wieder im Training wie Nachwuchsspielerin Louisa Pastoors nach ihrer schweren Knieverletzung. Zudem konnte mit Nora Hanßen eine talentierte Stürmerin vom Bezirksligisten SV Veert verpflichtet werden. Ansonsten bleibt der Kader so gut wie unverändert. Julia Westkamp, die bereits für die Mannschaft gespielt hat, steigt als Torhüterin wieder ein. Lediglich einen Abgang hat das Team zu verzeichnen. Nadine Hegger beendet ihre sportliche Karriere.

Es steht in der Frauenfußball-Abteilung des SV Walbeck alles in den Startlöchern. Das gilt auch für die zweite Mannschaft unter Trainer Reiner Statetzny, die ebenfalls mehr als 20 Spielerinnen in ihren Reihen hat. Die Zusammenarbeit mit Trainer Dieter Blomm ist gut und auch wichtig. In der neuen Saison will der SV Walbeck II einen neuen Anlauf Richtung Bezirksliga starten. Dies wäre auch mit Blick auf die Niederrheinliga wichtig. Denn bei seinem großen Kader wird Coach Dieter Blomm zwangsläufig Spielerinnen an die zweite Mannschaft abgeben müssen, die dann eine Spielklasse höher sicher besser aufgehoben wären.