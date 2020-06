Trotz Corona : Ferienprogramm für Jüchener Kinder steht

Jüchen Ferienspaß soll es auch in diesem Jahr geben – trotz der Corona-Pandemie. Zwei Wochen vor Beginn der Sommerferien, hat das Kreisjugendamt alle Angebote in einem Ferienkalender zusammengefasst.

Wegen der Corona-Pandemie war nicht absehbar, welche Freizeitangebote es für Kinder in diesen Sommerferien geben könnte. Doch weil die Erlasse rund um Schutzmaßnahmen gegen das Virus jetzt nach Angaben der Stadt Jüchen Ferienmaßnahmen in eingeschränkter Art und Weise wieder zulassen, ist die Perspektive gar nicht mehr so finster. Zwar könne vieles, was in den vergangenen Jahren üblich war, nicht wie gewohnt stattfinden. Aber auf Ferienspaß müssen die ganz jungen Jüchener nicht vollends verzichten. In diesem Sommer werde es „viele kleine Angebote“ geben, kündigt das Kreisjugendamt an, nachdem es gemeinsam mit den Jugendeinrichtungen und den Anbietern der Ferienmaßnahmen ein Programm ausgearbeitet hat. Allerdings gelten für die Aktionen bestimmte Verhaltensregeln und Hygieneauflagen.